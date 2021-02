Incendio nel supermercato: reparto distrutto dalle fiamme

Decisivo l'intervento dei Vigili del Fuoco a via Arenaccia. Non risultano feriti

Incendio a pochi passi dalla stazione centrale nel reparto di un supermercato destinato alla vendita di casalinghi. Le fiamme, visibili anche a distanza, si sono verificate nell'esercizio commerciale dell'Arenaccia. Sul posto sono intervenuti Polizia e Vigili del fuoco.

L'incendio è stato domato dalla SQUADRA 2/B del distaccamento Orientale, con autobotti e carro autoprotettore a seguito, capitanato dal caposquadra Festa. Sono in corso indagini per accertare le cause, probabilmente colpose. Non risultano feriti. Verifiche strutturali in corso.