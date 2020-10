A fuoco il portone della scuola “Addolorata”: paura ad Afragola

Paura a piazza Castello ad Afragola. Il portone della scuola comunale “Addolorata” è andato a fuoco questa mattina. Sul posto sono intervenuti sia i vigili del fuoco per domare le fiamme, che carabinieri e polizia municipale per mettere in sicurezza l'area. Non ci sono ancora certezze sulla natura dell'incendio anche se dai primi accertamenti non si esclude la pista dolosa. L'incendio ha anche provocato dei danni alle tubature del gas facendo temere in un primo momento a un aggravamento della situazione. Per questo motivo sul posto sono intervenuti anche i tecnici della società fornitrice del gas per capire l'entità dei danni ed evitare delle pericolose fughe nella zona.

