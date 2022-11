Scooter dati alle fiamme in centro: possibile matrice dolosa

Questa notte i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti in via Fontanelle 124 per l’incendio di alcuni scooter. Distrutti completamente uno Scarabeo e un Sh. Il primo in uso ad un 43enne già noto alle forze dell'ordine, l’altro ad un incensurato di 47 anni.

Fiamme spente dai vigili del fuoco. Non ci sono feriti.

Indagini in corso dei carabinieri per chiarire dinamica. Non si esclude la matrice dolosa.