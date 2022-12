Paura nella notte a Casavatore: a fuoco uno scooter e un'auto

Casavatore, ore 3.30. I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Casoria sono intervenuti a via Antonio Locatelli per un incendio in strada all’altezza del civico 37.

A prendere fuoco uno scooter andato completamente distrutto, danneggiata anche una Citroen C3 parcheggiata lì vicino. Fiamme domate dai vigili del fuoco. Indagini in corso da parte dei carabinieri