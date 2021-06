Paura a Scampia, incendio nella Vela Rossa: le immagini

Attimi di terrore a Scampia per un incendio. Il rogo (qui il video) , da una prima analisi, avrebbe interessato un cumulo di rifiuti stipati nella Vela Rossa. Dallo stesso complesso residenziale, inoltre, si sarebbe alzata un'alta colonna di fumo nero, visibile in diversi punti della città e dai comuni limitrofi.

Tante segnalazioni sono arrivate anche sui social. Sul posto sono prontamente giunti i Vigili del Fuoco di Scampia che hanno messo in sicurezza l'area e spento le fiamme. Il fumo è ancora visibile in cielo, ma la situazione è in miglioramento.