Ancora roghi tossici a Scampia, la denuncia: "Cresce il tasso tumorale"

Si continuano a registrare roghi tossici a Scampia. Una situazione insostenibile che ha spinto il Comitato Territoriale Scampia ad un nuovo appello. "È evidente ormai che la politica in quest'area ha fallito. Tutte le attività messe in campo come la presenza dei militari e le telecamere non hanno risolto il problema. Noi del Coordinamento territoriale Scampia siamo solidali alla popolazione del luogo.

Gli effetti di questi incendi stanno provocando sul territorio un tasso tumorale altissimo! Pertanto noi del Coordinamento Territoriale Scampia chiediamo fortemente alle istituzioni di fare un tavolo istituzionale dove si mettono al centro tutte le problematiche con le rispettive risoluzioni definitive. Di nostro, noi del CTS ci faremo promotori di una petizione per effettuare un dossieraggio su quello che sta succedendo su quella zona.

E nel frattempo attraverso il nostro Avv. Nicola Nardella stiamo preparando un esposto alla Procura della Repubblica. Come sempre dinanzi ai diritti essenziali come la salute noi saremo sempre in campo".