Fuorigrotta ad alto rischio, fuoco in un bar: la zona è quella in cui una madre rimase ferita

Questa notte la serranda di un bar di Fuorigrotta, in via Caio Duilio 47, è andata in fiamme.

Danni sono stati accertati soltanto sulla parte esterna.

Non si esclude l’ipotesi dell'incendio doloso: sulla vicenda sono in corso indagini per chiarire dinamica e matrice.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Fuorigrotta e quelli del nucleo radiomobile di Napoli. Il luogo è vicinissimo a quello in cui, lo scorso aprile, una donna alle giostrine con la figlia rimase ferita da un colpo d'arma da fuoco.

Zona difficile

Vitale Troncone, boss della zona, venne attinto da colpi d’arma da fuoco proprio all'esterno di questo bar. Pochi mesi prima il 30enne Andrea Merolla, nipote e stretto collaboratore di Troncone, venne ucciso sempre in via Caio Duilio.