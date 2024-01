Incendio a Posillipo generato da una candela per un compleanno

Fiamme nell'area verde delle 13 discese di Sant'Antonio, a Posillipo. A causare l'incendio, secondo i residenti che hanno inviato le immagini al deputato Francesco Emilio Borrelli, una candela di compleanno gettata ancora accesa dal parapetto. Scene già viste, dicono i denuncianti che lamentano festeggiamenti continui anche con l'esplosione di fuochi d'artificio non autorizzati e pericolosi. "La situazione a Posillipo rischia di andare completamente fuori controllo", si legge in una nota di Borrelli, con Gianni Caselli e Lorenzo Pascucci, consiglieri della Municipalità I per Europa Verde.

"Senza un costante presidio del territorio la prossima volta a bruciare potrebbe essere l'intera collina. E' noto che la zona delle 13 discese di Sant'Antonio viene adibita a feste e festini abusivi con tanto di fuochi e rifiuti gettati sul belvedere. Nessuno vuole vietare i festeggiamenti, ma di certo bisogna evitare comportamenti pericolosi e scellerati. Ieri notte solo la fortuna ha voluto che le fiamme non si propagassero e che l'incendio restasse contenuto, per questo bisogna intervenire celermente per garantire la sicurezza di tutti. Serve un presidio fisso di forze dell'ordine almeno nei weekend - concludono gli esponenti dei Verdi - per evitare che celebrazioni di giovani e giovanissimi e addirittura neo laureati sfocino in azioni pericolose".