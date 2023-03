Tre auto e uno scooter in fiamme, il rogo nella notte | VIDEO

L'episodio è avvenuto nel Borgo Sant'Antonio Abate. Borrelli: "Bisogna capire, perché non è il primo episodio di questo genere verificatosi in città negli ultimi tempi"

Quattro veicoli in tutto, tre auto e uno scooter, totalmente devastati dalle fiamme. Sono quelli andati bruciati per motivi da accertare al Borgo di Sant’Antonio Abate.

L'episodio è avvenuto all'alba di giovedì 9 marzo. Tutti i veicoli sono di incensurati.

“Le forze dell’ordine stanno indagando per verificare l’origine e la matrice del rogo. Bisogna capire, perché non è il primo episodio di questo genere verificatosi in città negli ultimi tempi. Potrebbe esserci qualcosa dietro che va fermato prima che possa verificarsi una tragedia”, ha dichiarato il deputato dell’alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli, che ha anche pubblicato un video dell'incendio sulla propria pagina social.