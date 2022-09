Incendio in un deposito: fumo visibile per chilometri

E' visbile per chilometri la colonna di fumo causata da un incendio a un deposito di San Valentino Torio. Siamo nell'agro Nocerino-Sarnese, al confine tra le province di Napoli e Salerno. Seppure avvenuto in terra salernitana, le conseguenze dell'incidente, le cui dinamiche sono ancora da chiarire, sono arrivate anche nel napoletano. San Valentino, infatti, confina con Striano, Poggiomarino e non dista molto da Pompei, dal quale è diviso dal Comune di Scafati.

Sulla sua pagina Facebook, il sindaco Michele Strianese ha invitato i cittadini ad allontanarsi: "Andate via dalla zona dell'incendio di Via Curti a San Valentino Torio. Chiudete le porte e le finestre. Evacuate l'area per ragioni di sicurezza. Spostatevi dall'area in oggetto". Da quanto si apprende da Salerno Today, a prendere fuoco, intorno alle 11, sarebbero stati alcuni tir all'interno del deposito.