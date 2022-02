Fiamme in una sartoria, evacuato palazzo per precauzione | VIDEO

Poco prima delle 5.30 di questa mattina quattro squadre dei Vigili del fuoco sono intervenuti alla periferia di San Giuseppe Vesuviano, nel napoletano, per un principio d'incendio in una sartoria nel sottoscala di un edificio.

Evacuato il palazzo per precauzione, situazione sotto controllo. Nel corso della mattinata sono proseguite le operazioni di messa in sicurezza dell’area. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri.

Le immagini delle operazioni tratte da VigilidelfuocoTv.

