A fuoco il salone di un barbiere: paura a San Giorgio

Paura nella notte a San Giorgio a Cremano. L'incubo racket torna nella cittadina vesuviana dopo che è stato dato alle fiamme un salone per barbiere. L'incendio è stato appiccato nelle prime ore del giorno e ha provocato alcuni danni contenuti alla saracinesca del locale.

Per fortuna non è rimasto ferito nessuno e l'incendio è stato limitato in poco tempo. Sul luogo del rogo è stato trovato della benzina utilizzata per appiccare le fiamme. La matrice è chiaramente di origine dolosa e per questo le indagini sono state affidate ai carabinieri della stazione di San Giorgio insieme ai colleghi del nucleo investigativo di Torre Annunziata.