Fiamme in un basso nel cuore di Napoli

Incendio in un basso a salita pontecorvo, strada del quartiere avvocata appartenente alla 2 municipalità.

"Per per fortuna non c'era nessuno in casa. I vigili del fuoco hanno subito spento le fiamme solo danni al locale e nessun ferito. A causa della presenza di auto in divieto di sosta non sono state agevoli le operazioni dei vigili del fuoco in un primo momento", denuncia il presidente di AFIDA Associazione Ambientale, Michele Onorato.