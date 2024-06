Ristorante incendiato a San Giovanni: "E' un atto intimidatorio" |VIDEO

La scorsa notte le fiamme hanno illuminato il quartiere di San Giovanni a Teduccio. A bruciare i locali di un’attività di ristorazione, aperta di recente, e di un Caf. Dalle immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza, di un locale nelle vicinanze, il copione sembrerebbe quello di un atto intimidatorio. L’autore dell’azione incendiaria, arrivato in sella a uno scooter, sarebbe stato ripreso mentre versava liquido infiammabile all’altezza delle saracinesche, successivamente gli dava fuoco per poi fuggire.

“Denunciare è il primo passo da compiere da parte delle vittime, mai tacere di fronte ad atti intimidatori così gravi. I delinquenti provano a giocare proprio sulla paura di chi subisce queste violenze e, quindi, cede ai ricatti. Siamo di fronte a un atto intimidatorio in piena regola. Chiedo che si indaghi in maniera approfondita per chiarire la regia dietro a questi raid in piena regola. Agli imprenditori che non si piegano alle prepotenze vanno garantite la sicurezza e la libertà di creare economia, soprattutto quando operano o in territori particolarmente difficili, privati anche dei servizi essenziali”. Lo ha dichiarato Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi- Sinistra che ha ricevuto le immagini e la denuncia della vittima.