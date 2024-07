Gli incendiano il ristorante appena aperto: "Sono deluso, ma non mollo" |VIDEO

Emanuele non riesce ancora a darsi una spiegazione. Non riesce a capire perché nella notte tra il 27 e il 28 giugno un ignoto abbia appiccato il fuoco nel suo locale, a San Giovanni a Teduccio, devastandolo. "Poteva andare molto peggio - spiega - se le fiamme avessero raggiunto i tubi del gas ci sarebbe stata un'esplosione e sopra al locale vivono sei famiglie".

Siamo su via delle Repubbliche Marinare, al confine con Barra. Komme Koce ha aperto da circa un mese e mezzo. Prepara piatti di carne bianca e rossa, ma anche primi piatti da asporto chi lavora e per il vicino polo universitario. "Ci ho messo 8 mesi per realizzare questi 30 metri quadri - racconta Emanuele Busiello, il titolare - Io sono del quartiere e credo nelle potenzialità di Napoli Est. Avevamo tanti progetti".

Progetti bruscamente interrotti la notte del 28 luglio. Le immagini riprese da alcune telecamere della zona hanno immortalato un individuo che ha parcheggiato a pochi metri dal locale, si è guardato intorno e poi ha tentato di forzare la saracinesca: "Non ci è riuscito - afferma Emanuele - Quindi ha versato un liquido infiammabile dall'esterno. La fortuna è stata che questo liquido è stato in parte assorbito dal tappeto ignifugo che c'è all'ingresso. Solo per questo le fiamme non si sono propagate e non siamo qui a parlare di una tragedia".

Il pensiero corre subito alla malavita organizzata, a un'iniziativa di matrice estorsiva: "In un mese e mezzo non abbiamo ricevuto nessuna visita, nessun messaggio, nessuna minaccia. Le forze dell'ordine mi hanno chiesto se ci sono stati litigi, ma io ho ottimi rapporti con tutti". A pochi metri da Komme Koce c'è il Moa Caffè di Gianni Forte, altro imprenditore di Napoli Est colpito da furti, rapine e atti intimidatori: "Questa zona di Napoli è in mano alla criminalità - sostiene - Basti pensare che mezz'ora prima dell'incendio al ristorante, sempre a San Giovanni, è stato dato alle fiamme anche un Caf. Il giorno prima, a pochi metri da qui, è stato rapinato un centro scommesse, il giorno dopo c'è stato un colpo alle poste. Credo che le forze dell'ordine debbano dare risposte".

Emanuele Busiello è deluso, ma ha deciso di non mollare: "Nelle prima ore ci ho pensato, ma abbiamo ricevuto il sostegno di amici e non. Adesso dobbiamo stimare i danni e capire in che tempi riusciremo a riaprire, però siamo pronti a resistere".