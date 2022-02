Incendiato il ripetitore tv: stop alla visione di Rai e Mediaset

"Si avvisa la cittadinanza che ignori hanno incendiato il ripetitore tv presente in “località Caccaviello”. Al momento, quindi, su buona parte del territorio di Forio non è possibile sintonizzarsi su canali televisivi anche del gruppo Rai e Mediaset. I tecnici sono a lavoro per ripristinare il tutto".

Scrive in una nota il comune di Forio sul disservizio che stanno riscontrando in tanti a Forio d'Ischia a causa dell'incendio che ha colpito un ripetitore tv.