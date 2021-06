Rifiuti date alle fiamme, coinvolte anche alcune auto: scoppia la rabbia dei cittadini

Cassonetti pieni di rifiuti in fiamme, questa sera, a Posillipo. Il rogo si è sviluppato all'altezza della clinica Posillipo ed ha coinvolto anche delle auto. Solo l'intervento dei vigili del fuoco ha evitato il peggio. Intanto, il fumo sprigionato dallo stesso rogo ha reso l'aria irrespirabile in tutta la zona.

Stanchi i residenti che, via social, hanno espresso preoccupazione, soprattutto per la mancanza di controllo nella zona. Tra gli utenti, infatti, c'è chi denuncia che questo è solo uno degli ultimi roghi appiccati a cumuli di rifiuti. Ma nel mirino non ci sono le istituzioni. Il dito, infatti, viene puntato anche contro l'inciviltà della gente.