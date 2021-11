Incendio nel deposito della Ctp: a fuoco tre pullman

Un incendio è divampato all'interno del deposito di autobus dell'azienda Ctp in via Campana, a Pozzuoli (Napoli). Le fiamme hanno distrutto tre pullman utilizzati dall'azienda di trasporto pubblico della Città metropolitana di Napoli. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco. Ad aiutarli nel domare le fiamme è stata la pioggia di queste ore. Al momento non è stata data notizia di persone ferite nell'incidente.

Non è ancora chiara la dinamica che ha portato all'incendio. Secondo una prima ricostruzione potrebbe essere partito tutto da un pullman guasto che sarebbe rientrato all'intreno del deposito. Da lì la scintilla che avrebbe provocato l'incendio estesosi poi agli altri mezzi. Saranno però altri approfondimenti e fondamentale sarà la relazione dei vigil del fuoco per stabilire la causa del rogo. L'incendio è avvenuto intorno alle 7 di questa mattina e le fiamme sono state visibili anche a centinaia di metri di distanza.