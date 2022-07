Grosso incendio nella zona a nord di Napoli: fiamme alte e fumo nero

Un grosso incendio si è sviluppato nella prima serata di venerdì tra Afragola e Cardito. Numerose le segnalazioni e le immagini condivise sui social da tanti residenti nei comuni a nord di Napoli.

Fumo nero visibile in molti comuni dell'hinterland partenopeo e odore acre in tutta la zona. Le fiamme, secondo le prime ricostruzioni, si sarebbero sviluppate in un'azienda di legnami.

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del fuoco per domare il rogo.