Incendio sulla collina di Posillipo, fiamme domate dopo oltre 80 lanci d'acqua | VIDEO

15 gli ettari interessati tra via Manzoni e Fuorigrotta. In azione sia un elicottero regionale che un Canadair del Dipartimento Nazionale che hanno lavorato senza sosta per spegnere il rogo

E' stato domato il grosso incendio che nelle ultime ore ha interessato la collina di Posillipo, per circa 15 ettari tra via Manzoni e Fuorigrotta, in un'area non abitata. Sono stati necessari oltre 80 lanci d’acqua per spegnere il rogo e far tornare la situazione alla normalità.

In azione, con il coordinamento della Protezione civile della Regione Campania sia un elicottero regionale che un Canadair del Dipartimento Nazionale, che hanno lavorato senza sosta.

Durante l'intervento il Canadair ha effettuato circa 50 rifornimenti nelle acque di Pozzuoli, come si vede dal video pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale della Protezione civile della Regione Campania.