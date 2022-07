Brucia la collina di Posillipo: a rischio l'ospedale Fatebenefratelli (LE IMMAGINI)

Un vasto incendio preoccupa Posillipo. Il lato della collina che dà su Fuorigrotta è interessata da ieri sera da un rogo che si sta propagando verso l'alto. Non molto distante dal centro dell'incendio ci sono sia delle abitazioni che l'ospedale Fatebenefratelli. Sono in corso le operazioni per domare le fiamme con l'utilizzo di elicotteri che stanno lanciando acqua per circoscrivere il rogo.

Dopo averla prelevata dalla zona antistante Nisida, gli elicotteri dei vigili del fuoco la stanno lanciando sull'area. L'incendio è visibile da varie aree della città a causa della colonna di fumo che si è alzata. Sia le zone di Fuorigrotta che di Cavalleggeri d'Aosta sono addirittura colpite dalla caduta di cenere.