Fiamme alte in casa: le urla di una donna richiamano l'attenzione dei vicini

Fiamme alte intorno alle 13.00 in un appartamento situato in in un parco di via San Cristoforo a Portici. In casa c'era un'anziana, le sue urla hanno richiamato l'attenzione dei vicini che hanno avvisato i vigili del fuoco, giunti sul posto poco dopo, assieme ai carabinieri.

Non dovrebbero esserci feriti secondo i primi aggiornamenti. Da accertare le cause dell'incendio.