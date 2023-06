"Rogo presumibilmente tossico a Napoli est, cittadini tristi spettatori"

"Proprio stamane i cittadini di Ponticelli sono stati tristi spettatori di un rogo presumibilmente tossico a via Mastellone. L’area di circa 16mila metri quadri è oggetto di sversamenti abusivi di rifiuti che poi vengono bruciati, creando pericolo per i cittadini residenti". E' quanto denuncia in una nota il consigliere comunale di Napoli Massimo Cilenti.

"Mi trovo pertanto di nuovo a sollecitare, dopo la Commissione ambiente di ieri, interventi immediati per impedire con dissuasori l’accesso dei mezzi all’area; ritengo, inoltre, che la giunta debba attivare con i servizi comunali una rapida programmazione della bonifica di Via Mastellone, in passato sede di un insediamento della comunità Rom e travolta nel 2021 da un devastante incendio, previa la caratterizzazione e rimozione dei numerosi strati di rifiuti giacenti nell’area", aggiunge il consigliere del gruppo Napoli Libera.