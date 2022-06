Maxi incendio in una fabbrica: paura per gli operai - VIDEO

L'incendio si è sviluppato per cause ancora non chiare

Un vasto incendio è divampato poco dopo le ore 12 di oggi, giovedì 23 giugno 2022, all'interno dell'area dello stabilimento automoblistico Stellantis di Pomigliano d'Arco. La colonna di fumo nero sprigionata dal rogo, era visibile a chilomnetri di distanza.

L'incendio è stato domato in pochi minuti dai Vigili del Fuoco, ma l'aria - secondo alcune segnalazioni - sembra ancora irrespirabile. Grande paura per gli operai in servizio al momento dell'incendio. Per fortuna, per loro solo un grande spavento.

Il rogo si è sviluppato all'aperto, ma le cause non sono ancora note. Sarebbero ancora in corso, infatti, i rilievi dei Caschi rossi nei pressl del capannone dell'unità plastica. Ad andare in fumo due contenitori di plastica vuoti destinati ad ospitare alcune componenti di autovetture prodotte dall'azienda.