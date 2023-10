A fuoco una pizzeria a Secondigliano: incubo racket

Prima un boato e poi le fiamme che hanno divorato tutto. Questa notte al corso Secondigliano a Napoli è andata a fuoco la pizzeria Italia, al centro della via principale del quartiere. A nulla sono valsi i tentativi dei vigili del fuoco. L'incendio è stato alimentato e si è propagato in poco per il materiale presente nel locale. Ma sul caso indagano le forze dell'ordine perché ritengono che l'incendio possa essere di natura dolosa, forse la conseguenza di pressioni della criminalità per richieste estorsive.

I titolari dal loro profilo social hanno scritto un post che ha ottenuto migliaia di 'like' e condivisioni e hanno presentato una denuncia. "Nella vita abbiamo sempre fatto del bene ma oggi possiamo dire che capisci davvero che tutti i tuoi sacrifici possono essere distrutti; ma con la nostra forza nessuno mai ci abbatterà perché insieme siamo una forza! Torneremo più forti di prima". Pare che le fiamme siano state innescate da una bomba incendiaria lanciata da un'auto di passaggio. Al vaglio le immagini delle telecamere di sicurezza.