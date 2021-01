Fiamme in un'abitazione a due passi dalla piazzetta di Capri

Fiamme in un appartamento situato a pochissimi passi dalla piazzetta di Capri, nota in tutto il mondo. Il rogo è scoppiato in un locale di via Longano, adibito ad ufficio. Nella palazzina ci sono anche abitazioni private. I vigili del fuoco intervenuti sul posto sono riusciti a domare le fiamme e a mettere in salvo un anziano che aveva difficoltà a deambulare. Probabile un cortocircuito come causa delle fiamme.

Sul luogo dell'incendio anche il sindaco Lembo, oltre a carabinieri e municipale.