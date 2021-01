Allarme a Torre del Greco: a fuoco uno studio professionale

Attimi di paura oggi a Torre del Greco a causa di un incendio sviluppatosi in uno stabile di piazza Santa Croce. Le fiamme sarebbero divampate in una delle stanze di un appartamento che ospita uno studio professionale. Le cause del rogo non sono ancora state accertate, ma a preoccupare gli inquilini e anche gli altri residenti del quartiere è stata la presenza di una piccola bombola di gas all’interno dell’appartamento.

La bombola serviva per il riscaldamento e il gas sprigionato dalla stessa avrebbe contribuito ad alimentare velocemente le fiamme all’interno della stanza. Il timore era che la bombola potesse scoppiare da un momento all’altro, solo per fortuna non è esplosa evitando danni a cose e persone. Sul posto i vigili del fuoco sono riusciti a circoscrivere le fiamme e a domarle. Sono stati però attimi di grande paura per tutto il quartiere.