Fiamme in un appartamento: paura in centro |VIDEO

Un incendio è divampato questa mattina, 27 giugno, in un appartamento al sesto piano di un edificio tra piazza Mazzini e corso Vittorio Emanuele. Panico in zona dove in pochi minuti sono arrivati vigili del fuoco e mezzi di soccorso. Da quanto si apprende da fonti vicine ai pompieri, non ci sarebbero feriti e le fiamme sarebbero state domate. Si indaga sulle cause del rogo che, al momento, restano ignote. Non si esclude nessuna pista, dal corto circuito all'errore umano.