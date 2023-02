In fiamme appartamento a piazza Garibaldi: coppia di anziani tratta in salvo|FOTO E VIDEO

Ha preso fuoco un appartamento al terzo piano civico 136 di piazza Garibaldi. Sul posto oltre a carabinieri e polizia municipale stanno operando due squadre dei vigili del fuoco arrivate sul posto in tempo record.

Una coppia di anziani è stata tratta in salvo. Un uomo, classe 1936, è stato portato in ospedale per problemi respiratori. Un altro uomo è stato fasciato per una scottatura.

Obiettivo delle squadre dei caschi rossi è di evitare che incendio si propaghi agli altri piani dello stabile.

La palazzina è alta cinque piani. Si trova in prossimità dell'accesso alla galleria commerciale.

L'incendio sarebbe stato causato probabilmente, secondo le prime ipotesi, dalla cappa della cucina in legno presente nell'appartamento. Cinque i vani avvolti dalle fiamme.

"Casa distrutta dalle fiamme"

"La casa è distrutta. L'incendio forse è iniziato in cucina dalla caldaia ma non si sa. Tutto l'appartamento è stato travolto dalle fiamme, "spiega a NapoliToday il fratello dell'anziano residente nella casa avvolta dal rogo.