Noto salone di parrucchiere in fiamme: paura in centro

Questa mattina i carabinieri di Casoria sono intervenuti a Csavatore, in piazza Gaspare di Nocera, per l’incendio di un salone da parrucchiere. Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco prontamente intervenuti sul posto. Le indagini per chiarire la vicenda sono ancora in corso, ma dai primi rilievi pare si sia trattato di un incidente e,più in particolare di un corto circuito. Non si registrano feriti.