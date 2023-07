Incendio nel Parco del Vesuvio, squadre di vigili del fuoco in azione

Uno spaventoso incendio, segnalato dalla sala operativa della protezione civile attorno alle 11.45 di ieri mattina, si è sviluppato nella zona di via Ruggiero, nella parte alta di Torre del Greco compresa tra quelle che ricadono nelle aree protette del parco nazionale del Vesuvio. È stato necessario l'intervento di tre squadre dei vigili del fuoco e di un gruppo di volontari per spegnerlo.

Stando alle informazioni fornite dai referenti dell'associazione di protezione civile Torre Vesuvio-Pro Natura alle agenzie di stampa, le fiamme sono partite da un cumulo di rifiuti e si sono rapidamente propagate per un'area complessiva di circa 200 metri, spinte dal Maestrale che in quel momento si stava alzando.

Per fortuna l'intervento sinergico di vigili del fuoco e volontari ha permesso di fermare in tempo il rogo prima che raggiungesse l'ampia porzione di macchia mediterranea presente in zona e quindi di propagarsi ulteriormente.