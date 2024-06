Palazzo in fiamme, attimi di terrore: evacuate diverse famiglie

Paura ieri a Pozzuoli dove una palazzina è andata in fiamme. L’incendio è divampato in IV Traversa via Pisciarelli, al piano terra di un edificio usato per la lavorazione e lo stoccaggio di pannelli fotovoltaici e batterie.

Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno spento le fiamme. I caschi rossi hanno anche evacuato - per motivi di sicurezza - otto famiglie residenti nei pressi del palazzo interessato dalle fiamme.

Sul posto anche gli agenti della Polizia di Stato e della Municipale di Pozzuoli. Indagini in corso per chiarire le cause del rogo. Probabilmente, stando ai primi accertamenti, si tratta di un incidente, con le fiamme divampate da alcuni materiali stoccati.