Paura all'ora di pranzo: casa in fiamme, evacuato il palazzo

Paura a Giugliano dove un incendio ha colpito un'abitazione. Le fiamme, poco dopo le ore 13 di oggi, si sono sviluppate all'interno di una mansarda di un'abitazione in via E. A. Mario. L'incendio ha gettato nel panico i residenti che hanno subito allertato i soccorsi.

Sul posto sono giunti gli agenti della Municipale e i Vigili del Fuoco che hanno messo l'area in sicurezza e domato le fiamme. Per foprtuna, al momento dell'incendio la mansarda era vuota. Tuttavia, il palazzo è stato evacuato, anche per permettere ai Caschi rossi di effettuare i primi rilievi e capire cosa ha scatenato le fiamme. La casa, oggetto dell'incendio, ha subito ingenti danni, mentre non dovrebbero risultare danni strutturali al palazzo.