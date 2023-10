Incendio in un palazzo. Ipotesi dolosa

Incendio a Scampia. I carabinieri del nucleo radiomobile sono intervenuti in Via Niccolò Copernico, isolato 9, scala A ,11esimo piano. Le fiamme, domate dai vigili del fuoco, hanno distrutto alcuni soprammobili che erano riposti lungo il pianerottolo e hanno causato la caduta dell’intonaco. Nessun ferito. Indagini in corso da parte dei carabinieri della stazione di Scampia. Propende la pista dolosa