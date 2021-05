Incendio a Palazzo Reale: fiamme in un locale tecnico

I vigili del fuoco sono intervenuti la scorsa notte nel Palazzo Reale di Napoli per un incendio in un locale tecnico al quarto piano del palazzo. Ad essere interessato dalle fiamme è stato un gruppo di continuità, forse per un corto circuito. I danni sono stati limitati al locale in cui è divampato l'incendio, senza che questo interessasse altri spazi. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno all'1.45. Sono in corso le valutazioni tecniche.

È stata una pattuglia dei carabinieri della compagnia Napoli Centro a notare del fumo provenire dai tetti del Palazzo Reale, in piazza del Plebiscito. I militari hanno subito allertato i Vigili del fuoco, che hanno potuto così intervenire prima che le fiamme, sprigionate in un locale tecnico, potessero interessare il patrimonio artistico del palazzo.