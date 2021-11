Incendiati i beni del Banco Alimentare, Libera: "Non ci faremo intimidire"

Diversi cartoni del Banco Alimentare, contenenti beni di prima necessità, sono stati dati alle fiamme. Il fatto è accaduto ieri - poco prima delle 19 - all’esterno della sede del presidio di Libera in via Diaz a Portici. I volontari sono stati allertati da un cittadino e solo un tempestivo intervento degli stessi volontati ha evitato il peggio. L'episodio è stato denunciato ai Carabinieri.

”Hanno incendiato i cartoni del Banco Alimentare, dopo averli sistemati, come sempre, fuori la sede di Libera Portici e del Collegamento contro le camorre. Ancora una volta un atto vandalico e provocatorio’‘ ha detto Leandro Limoccia, componente del Coordinamento Provinciale Libera Napoli e presidente del Collegamento contro le camorre.

”Questi episodi stanno accadendo troppo spesso. Chiunque sia continueremo, serenamente, a fare la nostra parte per la comunità libera dalle mafie, per la rigenerazione della politica e non ci faremo intimidire”, ha continuato.