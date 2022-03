Incendio nel pronto soccorso: fumo dalle finestre (VIDEO)

Fumo e fiamme nel pronto soccorso dell'Ospedale Maresca di Torre del Greco. Non è chiaro che cosa sia accaduto, ma all'interno della struttura è scattato l'allarme mentre una nube di fumo nero era visibile dall'esterno. L'episodio è stato segnalato, attraverso la pubblicazione di diversi video su Facebook, dal consigliere regionale di Europa Verde Francesco Borrelli: "C'è stato un incendio al pronto soccorso - scrive - Paura tra personale e pazienti. Non sappiamo ancora come sia potuto accadere, aspettiamo di capire"