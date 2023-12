Incendio in ospedale: una paziente gravemente ustionata

E' rimasta gravemente ferita una donna nell'incendio che è divampato nell'Ospedale di Frattamaggiore. I Carabinieri della compagnia di Caivano sono intervenuti dopo la segnalazione del 112. Sul posto, oltre ai carabinieri, anche i vigili del fuoco per le verifiche del caso.

Secondo la prima ricostruzione, l’incendio sarebbe avvenuto in una sala Covid e sarebbe stato causato accidentalmente da una paziente. La donna, in tutta probabilità, si stava accendendo una sigaretta e a quel punto il materasso ha preso fuoco. La paziente nel tentativo di fuggire avrebbe tirato il tubo dell’ossigeno causando l’ampliamento delle fiamme che l'hanno investita in pieno. L’incendio è stato immediatamente domato dagli infermieri presenti nelle sale vicine, tuttavia la paziente è rimasta gravemente ustionata. In questo momento la stanno trasferendo all’ospedale Cardarelli in prognosi riservata, non in pericolo di vita.