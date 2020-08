Incendio in via Marina, a fuoco un'officina meccanica (VIDEO)

Paura tra i residenti di uno stabile in via Amerigo Vespucci, dove questa mattina si è sviluppato un incendio all'interno dei locali di un'officina meccanica fronte strada. La paura - spiegano i residenti riunitisi nel gruppo 'Insieme facciamo tutto' - scaturiva dal dubbio che all'interno fossero stipati veicoli con serbatoi potenzialmente esplosivi, cosa che invece - per fortuna - è stata evitata grazie al pronto intervento dei Vigili del Fuoco. In pochi minuti l'incendio è stato circoscritto e le fiamme infine domate.