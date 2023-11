Distrutta un'officina: a fuoco gli pneumatici all'interno

Pneumatici a fuoco nella notte a Pompei dove un rogo ha interessato un'officina meccanica. Questa mattina i tecnici Arpac del dipartimento di Napoli sono intervenuti sul posto, in via provinciale Mariconda, su richiesta dei vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di spegnimento dell'incendio. Il materiale combusto, a una prima osservazione dei tecnici, è risultato essere costituito in prevalenza da pneumatici.

Installato, nei pressi del luogo dell'incendio, un campionatore ad alto volume per la ricerca di diossine e furani eventualmente dispersi in atmosfera. I tecnici hanno inoltre fornito indicazioni ai soggetti presenti sul posto circa le modalità di gestione dei rifiuti prodotti dall'evento. I risultati degli accertamenti in corso verranno diffusi appena disponibili.