Paura nella notte: a fuoco la saracinesca di un'officina moto

Napoli, quartiere Fuorigrotta. Sono le 3.30 di notte e i carabinieri della compagnia di Bagnoli – allertati dal 112 - sono intervenuti a via Rodi 12 presso l’officina “Moto Design” dove una fiammata aveva poco prima annerito la serranda del locale.

Sono in corso indagini e accertamenti per ricostruire la dinamica dei fatti. Indagini in corso da parte dei carabinieri della compagnia di Bagnoli che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti in zona e nelle vie limitrofe.