Questa notte, poco dopo la mezzanotte, i carabinieri della stazione di Somma Vesuviana sono intervenuti in via Pomintella presso una ditta di noleggio auto. Sconosciuti avrebbero incendiato il portone di ingresso. Non ci sono feriti.

Indagini in corso per chiarire dinamica e matrice. Fiamme domate dai Vigili del fuoco.