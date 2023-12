Incendio da Nennella, Ciro: "Ecco cosa è successo e quando apriremo"

Un piccolo incidente con la friggitrice. E' stato questo a provocate il principio di incendio all'interno del nuovo locale della Trattoria da Nennella in piazza Carità. "Ha preso fuoco un po' d'olio e c'è stato fumo nero, tutto qui" spiega Ciro Vitiello, uno dei volti storici del ristorante napoletano. La nuova sede è attesa da mesi e dovrebbe sostituire quella ai Quartieri spagnoli, non più adeguata al numero di clienti.

L'apertura era prevista per domani, 5 dicembre. L'incidente imporrà un lieve slittamento: "Giovedì 7 apriremo al 99 per cento. Se non giovedì, al massimo venerdì ma ci siamo. L'importante è che non si sia fatto male nessuno. Stiamo bene e ringraziamo la solidarietà dei colleghi e di tutto il popolo napoletano" conclude Ciro.