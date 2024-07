Ancora un incendio nel campo rom: in fiamme cumuli di rifiuti depositati sul terreno

Tecnici del dipartimento Arpac di Napoli, in sinergia con i Vigili del fuoco, sono tornati nel territorio di Giugliano presso l’area del campo rom di via Carrafiello, dove all’atto dell’intervento dell’Agenzia, alle ore 18 circa di ieri, era in fase avanzata di spegnimento un incendio che ha coinvolto cumuli di rifiuti depositati sul terreno, di varia tipologia.

Nei pressi del luogo dell’incendio è stato installato e attivato nel tardo pomeriggio di ieri un campionatore ad alto flusso di aria, allo scopo di monitorare l’eventuale presenza di diossine e furani generati dall’evento.

I risultati del monitoraggio in corso verranno diffusi non appena disponibili.