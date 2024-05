Negozio di prossima apertura va a fuoco nella notte: si indaga

A pochi minuti dalla mezzanotte i carabinieri della tenenza di Cercola e quelli della sezione operativa di Torre del Greco sono intervenuti a viale Europa per un incendio.

In fiamme l’esterno di un’attività commerciale prossima all’apertura. Danneggiate le vetrate d’ingresso e alcune auto in sosta nei pressi del locale.

Indagini in corso per chiarire dinamica e matrice. Non si esclude che si tratti di atto doloso.