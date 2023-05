A fuoco un negozio: paura in pieno giorno

Questa mattina i carabinieri della stazione di Napoli Barra sono intervenuti a via Marghieri per l’incendio di un esercizio commerciale, intestato ad un 42enne incensurato del posto.

Le fiamme hanno danneggiato parte della serranda esterna e causato lievi danni all’interno.

Sono in corso indagini per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e la matrice del gesto. Al momento i militari non escludono alcuna ipotesi.