Colonna di fumo nero in strada, negozio di arredamenti divorato dalle fiamme

Un incendio si è sviluppato intorno alle 13 di oggi in un esercizio commerciale a Giugliano, in via Colonne. Si tratta di un negozio di arredamenti e camerette per bambini. Forte la paura in zona, con una densa nube di fumo nero che ha invaso il circondario.

Fortunatamente al momento del rogo nell'esercizio commerciale non c'era nessuno: vista la tipologia di materiale all'interno – legno, stoffe – l'incendio è stato particolarmente rapido nello svilupparsi, e pare sia tutto andato distrutto.

La situazione era particolarmente pericolosa dato che il negozio si trova al di sotto di un'abitazione di alcuni piani. Non è chiaro se ci siano danni al piano superiore rispetto all'esercizio commerciale, pare comunque all'interno non ci fosse nessuno al momento del rogo.

Sul posto i vigili del fuoco a domare le fiamme. Si indaga per risalire alle cause di quanto accaduto.