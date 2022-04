Noto negozio del centro va in fiamme: attimi di paura per passanti e residenti

Attimi di paura questa mattina a San Giorgio a Cremano dove un'attività commerciale è andata in fiamme. L'incendio, in particolare, ha colpito un noto negozio di telefonia in via Flotard de Lauzieres.

Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine che hanno gestito anche il traffico. Paura per i passanti e i residenti "travolti" da una coltre di fumo sprigionata dal rogo. Tuttavia, al momento, non risultano persone ferite. Indagini in corso per capire cosa abbia dato vita all'incendio.