Pozzuoli, rogo in un negozio d'abbigliamento: locale completamente distrutto

Un negozio di abbigliamento è stato completamente distrutto da un incendio la scorsa notte a Pozzuoli, in via Antiniana. Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco, che in mattinata hanno spento le fiamme. Indagano i Carabinieri di Pozzuoli, che non escludono al momento alcuna pista: potrebbe essere un incidente o un incendio innescato dall'uomo. Sono state acquisite le immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza presenti nella zona.