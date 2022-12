Porta del negozio in fiamme, paura nella notte a Casoria: le indagini

Questa notte a Casoria, verso l’1, i carabinieri della sezione radiomobile della locale compagnia sono intervenuti a piazza Trieste e Trento per un incendio. A prendere fuoco, per cause ancora in corso di accertamento, è stata la porta di ingresso di un negozio di abbigliamento.

Le fiamme sono state rapidamente domate dai vigili del fuoco, accorsi anch'essi sul luogo del rogo.

Sono in corso indagini da parte dei carabinieri per approfondire l'origine dell'incendio, probabilmente di natura dolosa. Sono state già acquisite le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti in zona.